Muğla'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı: Kedi ve köpek ölüleri de var
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çok sayıda kedi ve köpeğin ölüsünün bulunduğu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Yurt Haberleri 23.12.2022, 21:07
Armutalan Mahallesi'ndeki müstakil evde 5 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmayla 2 kamyon çöp çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta Armutalan Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle belirtilen adrese gitmişti.
Aramada çok sayıda çürümüş kedi ve köpeğe rastlanılması üzerine kiracı olarak oturan H.A, gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderilmişti.
Belediye ekipleri evde sağ kalabilen kedi ve köpekleri hayvan barınağına götürmüştü.
Kaynak: AA
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