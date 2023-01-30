Muğla'da 52 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yurt Haberleri 30.01.2023, 18:13
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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