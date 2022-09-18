Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerinden motosiklet çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Yurt Haberleri 18.09.2022, 11:40
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.Ç. olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri tarafından Gölbaşı Mahallesi'nde çaldığı motosikletle yakalanan K.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerasına zanlının iş yerinden çaldığı motosikleti iterek götürmesi yansıdı.
Kaynak: AA
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