Milleti zehirleyeceklerdi
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi.
Yurt Haberleri 28.12.2021, 18:24
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi.
Operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki, 2 bin 500 sahte bandrol, 1580 şişe, 25 fermente düzeneği, 20 tank, 7 damıtma düzeneği, 4 alkol derece ölçüm cihazı ile şişeleme makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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