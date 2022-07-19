Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altında
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını kontrol altına alınırken yangın sonucu yaklaşık 5 dönük ormanlık alan zarar gördü.
Yurt Haberleri 19.07.2022, 19:18
Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.
Kaynak: AA
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