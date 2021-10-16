Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Yurt Haberleri 16.10.2021, 21:34 16.10.2021, 21:49
Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Sinop ve Samsun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli yağışların, Sinop'ta pazartesi sabah, Samsun'da ise pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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hafif yağmur
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