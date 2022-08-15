Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, Sinop ve çevresi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Yurt Haberleri 15.08.2022, 18:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: AA
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