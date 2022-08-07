Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Yurt Haberleri 07.08.2022, 18:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: AA
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