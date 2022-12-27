Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulundu.
Yurt Haberleri 27.12.2022, 19:17
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.
Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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