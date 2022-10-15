Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji, Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu..
Yurt Haberleri 15.10.2022, 20:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege açıklarında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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