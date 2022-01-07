Meteoroloji Muğla'yı uyardı: Şiddetli yağış bekleniyor
Muğla'nın Marmaris, Datça, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış yarın itibarıyla etkili olacak.
Yurt Haberleri 07.01.2022, 18:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, Muğla'nın Güneydoğu ilçelerinde yarından itibaren şiddetli yağış bekleniyor.
Yağışların Marmaris, Datça, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde pazar günü gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2/12saat) olması öngörülüyor.
Şiddetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve yıldırım oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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