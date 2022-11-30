Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Mersin'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden sonra kentin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ayrıca kuvvetli yağışlarla oluşabilecek sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.