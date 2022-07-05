Mersin'de vatandaşlar ve turistler, sahilleri tercih etti
Mersin'de etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Yurt Haberleri 05.07.2022, 16:56
Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne gitti.
Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denize girerek Akdeniz'in serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.
Kaynak: AA
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