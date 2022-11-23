Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Yurt Haberleri 23.11.2022, 17:21
İlçe sınırlarındaki Radar mevkiinde orman yoluna yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık alana yağış esnasında yıldırım düştü.
Bir süre sonra da bölgeden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine yangının bulunduğu mevkiye bir helikopter, 10 arazöz ile birlikte 8 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 50 işçi sevk edildi.
Zamanında müdahale ile çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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