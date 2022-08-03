Mersin'de orman yangını
Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yurt Haberleri 03.08.2022, 17:08
Mersin'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.
Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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