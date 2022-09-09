Mersin'de orman yangını

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hebilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ve arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.