Mersin'de orman yangını

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.