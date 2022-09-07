Mersin'de orman yangını
Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 07.09.2022, 08:28
Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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