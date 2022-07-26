Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, gerek havadan gerekse de karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yurt Haberleri 26.07.2022, 09:46
Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.
Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen helikopterli müdahale, günün ilk ışıklarıyla 3 helikopterle yeniden başladı.
Ekiplerin, zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.
Kaynak: AA
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