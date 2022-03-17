Meriç ve Tunca nehirleri kış yağışlarıyla yatağını doldurdu

Geride kalan yaz döneminde özellikle temmuz ve ağustos aylarını yağışsız ve aşırı sıcaklarla geçiren kentte, su miktarı azalmış nehir yataklarında geniş kum adacıkları oluşmuştu.

Kurak bir yaz geçiren kentte, buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç'in debisi saniyede 50 metreküp seviyelerine kadar gerilerken, Tunca'nın da debisi 3 metreküp seviyelerine düşmüştü.

Nehirlerin debileri özellikle kaynağının bulunduğu Bulgaristan ve Edirne'de etkili olan kış yağışlarıyla yükseldi.

Yaz aylarında kuruma noktasına gelen nehirlerin yatakları suyla dolarken, kurak dönemdeki görüntüler ortadan kayboldu.

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 280 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 11 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.