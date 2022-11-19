Meriç Nehri'nden numune alındı
Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinde köpüklenme görüldüğü iddiası üzerine Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.
Yurt Haberleri 19.11.2022, 20:27
Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köpüklenme ve kirlilik iddiaları üzerine nehirde inceleme yaptı.
Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün çevresinde inceleme yapan ekipler, sudan numune aldı. Olası bir kirliliğin kaynağını tespit etmek için çalışma başlatıldı.
Ekipler, incelemelerinde köpüklenmeye rastlamadı.
Nehrin su akışının yavaşladığı kıyı kesimlerinin bazı bölgelerinde yosun birikintisi ve plastik atıklar gözlendi.
Kaynak: AA
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