Mecidiyeköy'deki metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven arızası

İstanbul'da vatandaşların en çok kullandığı metrobüs istasyonlardan biri olan Mecidiyeköy'de mesai saati çıkışında aşırı kalabalık oluştu.

Güvenlik görevlileri, yürüyen merdivenin bozulduğunu belirterek, vatandaşlardan diğer çıkışı kullanmalarını istedi. Durakta aşırı kalabalık oluşurken, vatandaşlar merdivende yürümekte zorlandı.

Metrobüs kullanan vatandaşlar, araç ve istasyon sayısının artırılmasını talep etti.