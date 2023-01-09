Mecidiyeköy'deki metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven arızası
Mecidiyeköy'deki metrobüs istasyonunda yürüyen merdivenin arıza yapmasından vatandaşların zor onlar yaşamasına neden oldu.
Yurt Haberleri 09.01.2023, 20:25
İstanbul'da vatandaşların en çok kullandığı metrobüs istasyonlardan biri olan Mecidiyeköy'de mesai saati çıkışında aşırı kalabalık oluştu.
Güvenlik görevlileri, yürüyen merdivenin bozulduğunu belirterek, vatandaşlardan diğer çıkışı kullanmalarını istedi. Durakta aşırı kalabalık oluşurken, vatandaşlar merdivende yürümekte zorlandı.
Metrobüs kullanan vatandaşlar, araç ve istasyon sayısının artırılmasını talep etti.
Kaynak: AA
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