Marmaris'te deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yurt Haberleri 26.11.2022, 23:42
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,06 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA
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