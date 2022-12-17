Mardin Havalimanı'nın girişine "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afiş asıldı
Adı Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirilen Mardin Havalimanı'nın girişine "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afiş asıldı.
Yurt Haberleri 17.12.2022, 23:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'deki konuşmasında "Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar"ın isminin Mardin Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kentten ayrılmadan önce, havalimanının girişine "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" yazılı afiş asıldı.
Afişte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün logoları da yer aldı.
Ayrıca girişteki bir başka afişte de "Sayın Cumhurbaşkanımız DHMİ Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na hoş geldiniz" yazısı yer aldı.
Kaynak: AA
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