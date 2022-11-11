Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 2 ay boyunca takibe aldıkları 7 şüpheliye yönelik 10 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 131,75 gram metamfetamin, 45,22 gram skunk, 0,89 gram esrar, 2 hassas terazi, 186 şişe farklı ebat ve şişelerde kaçak alkol, 230 sahte bandrol ve etiket ile, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 715 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B. (34), N.B. (20), O.U. (28), Ö.Ö. (34) ve F.Ş. (27), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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