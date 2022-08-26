Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınırken bu kişilerden 4'ü tutuklandı.
Yurt Haberleri 26.08.2022, 01:18
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Turgutlu merkezde bazı kişi ve araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda, 901 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 960 lira ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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