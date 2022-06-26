Manisa'da otluk ve ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 26.06.2022, 19:49
İhbar üzerine bölgeye 20 arazöz, bir su ikmal aracı ve ilk müdahale araçları yönlendirildi.
Arazinin yapısı nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorlandığı yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden iki uçak ve üç helikopter de sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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