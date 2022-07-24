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Manisa'da orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yurt Haberleri 24.07.2022, 21:45
Manisa'da orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 8 uçak ve 40 arazöz, 8 dozer ve 15 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle bölgedeki 20 evde yaşayan 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
#manisa #Akhisar #orman yangını
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