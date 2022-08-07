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Manisa'da orman yangını

Ekipler, Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.

Yurt Haberleri 07.08.2022, 00:54
Manisa'da orman yangını

Alınan bilgiye göre, Deniş Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler 45 arazöz, 12 dozer ve 14 su tankeri ile müdahale ediyor.

Havanın kararmasıyla devreye alınan gece görüşlü 2 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA
#manisa #orman yangını
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