Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Gördes ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yurt Haberleri 19.07.2022, 16:17
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akhisar ile Gördes ilçesi sınırlarında kalan kırsal Karayağcı Mahallesi'nde saat 14 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
Yangına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve iş makinesi desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Tarım alanlarını da etkileyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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