Manisa'da ölümlü kaza

Alınan bilgiye göre, Selim S'nin (48) kullandığı 07 N 2046 plakalı otomobil, Üçpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen Sami Özgün (70) idaresindeki 45 AAT 49 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Özgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki ağır yaralanan ve kimliği belirlenemeyen yolcu ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Selim S. gözaltına alındı.