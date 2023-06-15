Manisa'da kamyon otobüs çarpıştı: 21 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 21 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yurt Haberleri 15.06.2023, 12:42
Manisa'nın Akhisar ilçesinde F.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Balıkesir-Akhisar kara yolunun Gökçeahmet Mahallesi kavşağı yakınlarında önünde seyreden kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 21 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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