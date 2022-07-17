Manisa'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.