Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altında
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yurt Haberleri 16.07.2022, 17:29
İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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