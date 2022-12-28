Manisa'da bir evde yangın çıktı

Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.