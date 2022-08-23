Malazgirt Zaferi kutlanıyor

Malazgirt ilçesindeki milli parkta mehter takımı konseri ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başlayan programda konuşan Vali İlker Gündüzöz, kutlamaların yapıldığı alanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okçular Vakfı'nın 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde kurdurduğu ilk vakıf olduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve el birliğiyle yapmış olduğu bu tören alanında bizim de çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize. 26 Ağustos cuma gününe denk geliyor. Çok büyük ve tarihinde görülmemiş kalabalıkla bu ruhu hep birlikte yaşayacağız ve tüm dünyaya da ortak birlik mesajımızı ay yıldızın, al bayrağımızın altında vereceğiz. Etkinliklere katılanlara hoş geldiniz diyoruz."

"Her yıl Malazgirt'teyiz, bundan sonra da burada olacağız"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "6 yıldır Malazgirt'e niye gidiyorsunuz?" diye soranlara, "Malazgirt'te toprağı dinlemeye gidiyoruz. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın askerlerinin bize söyleyecekleri var. Her yıl Malazgirt'teyiz. Bundan sonra da burada olacağız. Çünkü vatan annedir, Anadolu'dur." dediklerini söyledi.

İnsanın vatanla ilişkisinin anne karnından başladığını anlatan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malazgirt'ten, Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Romanlar, Boşnaklar, Aleviler, Suniler, yeni fetihler ve hedefler belirlemek üzere 951 yıl önce buradan kutlu bir yürüyüşe başladılar ve bin yıldır bu topraklardayız. Binlerce yıl daha buradayız demek için her 26 Ağustos'ta burada toplanıyoruz, toplanmaya devam edeceğiz. Eskiler 'hatırlamak kendine gelmektir' derler. Kendimize gelmek için burada toplanıyoruz. Burası vatan kokuyor. O bakımdan her yıl 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde vakıf olarak, elbette ki bu vatanın bir evladı olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimiz kutlu bir yürüyüşe hep birlikte devam edeceğiz."

Katıldıkları tüm programlarda bütün Türkiye'yi Malazgirt'e davet ettiklerini belirten Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın buradan bütün dünyaya vereceği mesajlar var. O bakımdan bütün hemşehrilerimizi, milletimizi şanlı zaferin kazanıldığı, tarihin dönüm noktası olan Malazgirt Ovası'na, Malazgirt'e davet ediyoruz. Burası sıradan bir yer değil. Zaferlerimiz kutlu olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak o gün burada olacağız. Cuma günü 26 Ağustos'ta burada bütün dünyaya biriz, beraberiz, bizi bölemeyeceksiniz, mesajını hep birlikte vereceğiz." diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de 951 yıl önce yine bir cuma günü Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin düşmanı yenerek ümmete Anadolu'nun kapısını açtığını aktardı.

Şimşek, "Onların torunları olarak bugün buradayız. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devlet büyüklerimize, Muş ve Malazgirt'e yakışır şekilde ev sahipliği yapacağız. Güzel bir kutlamayla cuma namazını da burada kılacağız. Bu güzelliği organize eden Okçular Vakfı'na, mütevelli heyetine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise şanlı zaferin 951. yılına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Okçular Vakfı'na müteşekkiriz minnettarız. Bu heyecan sadece Malazgirt, Muş'u değil, bütün Türkiye'yi, bütün gönül coğrafyamızı sarmaktadır. Bu çalışmalarda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bu zaferi kutlamanın haklı gururu içindeyiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu koruyarak nice yıllara ulaşmayı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da 'Sultan Alparslan'ın evlatları olarak bu vatana ve topraklara sahip çıkacağız. Pandemiden dolayı kutlamaları yapamadık ama bu yıl ki coşku eminim iki yılın açığını kapatacaktır. Özellikle Okçular Vakfı'nın verdiği emek takdire şayandır. Halkımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, at yarışlarını izledi, jandarma atlı birlikleri selamlama geçişi yaptı.

En güzel buzağı yarışmasının da düzenlendiği programa, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı.