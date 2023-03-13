Malatya ve Hatay'da art arda depremler

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Bu depremin ardından aynı yerde saat 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afad'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

BİR DEPREM DE HATAY'DA

Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.