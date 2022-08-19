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Malatya'da tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı, 60 işçi güvenli bölgeye taşındı.

Yurt Haberleri 19.08.2022, 22:25
Malatya'da tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Aşağıulupınar Mahallesi'nde sağanak sonrası tarım işçilerinin çadır kurduğu alanda su taşkınları oluştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dere yatağında çadır kuran 60 işçiyi güvenli bölgeye taşıdı.

Kaynak: AA
#Malatya #sağanak #Tarım işçileri
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