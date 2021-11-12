Malatya'da deprem
Malatya'da saat 12.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yurt Haberleri 12.11.2021, 12:37 12.11.2021, 12:40
Türkiye, geçtiğimiz günlerde Konya'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin şokuyla sarsılırken, bugün de Malatya'dan deprem haberi geldi. Pütürge ilçesinde saat 12.19'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı.
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