Makilik alandaki yangın söndürüldü

İlçe merkezindeki Koru mevksindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Datça Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.