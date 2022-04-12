Makilik alandaki yangın söndürüldü
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangın söndürülürken yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Yurt Haberleri 12.04.2022, 20:21
İlçe merkezindeki Koru mevksindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Datça Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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