Lodos, Marmara Denizi'nde etkili oluyor
Tekirdağ ve ilçelerinde dün akşam başlayan kuvvetli lodos, etkisini yer yer artırıyor.
Yurt Haberleri 11.12.2022, 19:27
Süleymanpaşa ilçesinde yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki masa ve sandalyeler toplandı.
Çorlu ilçesinde ise Atatürk Havalimanı'ndaki bazı eğitim uçuşlarına bir gün ara verildi.
Lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında beklemeye devam ediyor. Marmaraereğlisi ilçesinde ise rüzgar nedeniyle ufak tekneler denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın balık avını güçleştirdiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 1 gün daha etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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