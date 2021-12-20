Kuvvetli fırtına ve sağanak denizi taşırdı
Adana'nın Karataş ilçesinde deniz, kuvvetli fırtına ve sağanak dolayısıyla taştı.
Yurt Haberleri 20.12.2021, 18:07
Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Karataş sahilinde yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.
Deniz suyunun sahil yoluna ulaşması nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, parkların bir bölümünü su bastı.
Yumurtalık ilçesinde de sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su, sahil boyunda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gemilerin açığa çekildiği gözlendi.
Kaynak: AA
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