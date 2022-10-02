Kütahya'da yangın
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, mobilya mağazası deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yurt Haberleri 02.10.2022, 17:45
Özyurt Mahallesi'nde mobilya mağazasına ait bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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