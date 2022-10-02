Kütahya'da yangın

Özyurt Mahallesi'nde mobilya mağazasına ait bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.