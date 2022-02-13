Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kütahya Emniyetinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Yurt Haberleri 13.02.2022, 00:21
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobili kent girişinde durduran ekipler, şüphelilerin üst aramasında 105 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.S, R.Ş, E.Ç, İ.B, T.S. ve R.G. emniyete götürüldü.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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