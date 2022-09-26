Kütahya'da orman yangını
Kütahya'nın Gediz ilçesi Köpenez köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, öğle saatlerinde ihbarın alınmasının hemen ardından yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.
Yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Dündar, “Yangına 15 arazöz, 2 helikopter ve 3 uçakla müdahale sürüyor. Hisarcık, Emet ve Simav ilçelerinden de takviye ekipler sevk edildi. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sahada ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor.” dedi.
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