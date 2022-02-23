Kütahya'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya’nın Altıntaş ilçesi 3.2 büyüklüğünde iki ayrı depremle sarsıldı.
Yurt Haberleri 23.02.2022, 08:53
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06'da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.
Yine Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12'de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi.
Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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