Kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nü besleyen kanallara kar dökülüyor

Aksaray Belediyesince kent merkezinden toplanan kar, kamyonlarla Tuz Gölü'nü besleyen kanallara döküyor.

Ankara, Konya ve Aksaray arasında yer alan Tuz Gölü'nde, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkileri her geçen gün daha da hissediliyor.

Aksaray Belediyesi ekiplerince kent merkezinden toplanan 2 bin 500 kamyon kar, Tuz Gölü'nü besleyen kanallara döktü.

Aksaray Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Bayram Bölükbaş, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nün ciddi anlamda küçüldüğünü söyledi.

Bu yıl Tuz Gölü Havzasında 30-40 yılın en yoğun kar yağışının olduğunu vurgulayan Bölükbaş, "Yapılan çalışmalarla son çekilen dron görüntülerinde suların yükseldiği görülüyor. İnşallah eski yıllarda olduğu gibi Tuz Gölü'nün yeniden kuş cenneti olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.