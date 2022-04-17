Kumsalı kirleten firmaya 367 bin lira ceza
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İzmit Körfezi sahilinde kirliliğe yol açan besicilik firmasına 367 bin lira ceza uygulandı.
Yurt Haberleri 17.04.2022, 09:09
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan gübresiyle kaplanan Kavaklı sahilindeki denetimlerini tamamladı.
Ekipler, hayvan gübresinin Beyoğlu Deresi'nden denize taşınmasına neden olduğu gerekçesiyle ilçede besicilik yapan firmaya 367 bin lira ceza kesti.
Hayvan gübresiyle kaplanan Kavaklı sahili 14 Nisan'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlenmişti.
Gübre, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderilmiş ve yetkililer söz konusu derenin çevresindeki çiftliklerde denetimlere başlamıştı.
Kaynak: TRT Haber
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