Kumluca'da orman yangını çıktı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yurt Haberleri 22.09.2022, 17:42
Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor.
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