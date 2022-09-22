Kumluca'da orman yangını çıktı

Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor.