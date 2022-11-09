Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuktan iyi haber
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor.
Çorlu-Çerkezköy yolunun Kızılpınar mevkisinde, köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Efekan Demir'in tedavisi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
Hastanenin Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Ahmet Yöntem, AA muhabirine, Demir'in otomobil çarpması nedeniyle hastaneye getirildiğini anımsattı.
Demir'in tedavisinin titizlikle yapıldığını belirten Yöntem, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Gerekli tedavisine başladık, şu anda bilincinde iyileşme mevcut. En kısa sürede tamamen iyileşmesini bekliyoruz." dedi.
Olay
5 Kasım Cumartesi günü kaldırımda yürüyen Efekan Demir ve arkadaşlarını köpek kovalamış, köpekten kaçarken aniden yola çıkan Demir'e, otomobil çarpmıştı.
Yaralanan Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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